Уехавший из России Дмитрий Назаров опроверг информацию о том, что он находится в Израиле

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный актёр Дмитрий Назаров рассказал, где он проживает в настоящее время со своей женой Ольгой Васильевой на самом деле.

После отъезда Дмитрия Назарова и Ольги Васильевой из России сообщалось, что супруги обосновались в Израиле, однако это не так. Актёр опроверг эту информацию, заявив, что они находятся во Франции, сообщает Waman.ru.

По словам артиста, во Франции у него имеется квартира, которую он приобрёл еще 10 лет назад по совету друзей. Апартаменты расположены в Каннах.

"Люди пишут "сбежал в Израиль", но это не Израиль, это Франция! "Сбежал в Израиль и там с женой спит у друзей на раскладушке кое-как" — неправда! На втором этаже у нас спальня с широкой огромной кроватью", — рассказал Дмитрий Назаров.

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