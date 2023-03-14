Дмитрий Назаров заявил, что Хабенский был вынужден уволить его под угрозой мобилизации других актёров

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный российский актёр Дмитрий Назаров, звезда сериала «Кухня», рассказал, почему Константин Хабенский был вынужден уволить его вместе с женой Ольгой Васильевой из МХТ.

По словам актёра, художественный руководитель МХТ Константин Хабенский был вынужден уволить его вместе с женой из-за ультиматума вышестоящих инстанций. В данном случае Назарову и Васильевой нужно было выбирать: либо они будут уволены, либо другие артисты театра будут призваны по мобилизации в зону СВО. Об этом сообщает «Царьград».

"А на следующий день Хабенский позвонил: "К сожалению, я сделать ничего не могу, вам нужно уволиться, или они у меня заберут бронь на 29 человек", - поделилась звёздная пара.

Также Дмитрий Назаров отметил, что Хабенский не хотел увольнять артистов, пытаясь сначала решить вопрос другим способом. Он предложил приостановить на время спектакли с их участием. В итоге на худрука было оказано сильное давление и ему пришлось проститься с актёрами.

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