Отец Филиппа Киркорова Бедрос вышел на связь и передал предсказание от Ванги

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Отцу певца Филиппа Киркорова Бедросу в прошлом году исполнилось 90 лет. Тем не менее артист ведёт активный образ жизни, посещает светские мероприятия и с удовольствием общается с журналистами.

Киркоров-старший в беседе с "Абзацем" поделился, что был лично знаком с предсказательницей Вангой. В одну из их встреч она рассказала ему о своих видениях, которые он запомнил на всю жизнь.

"Предсказательница Ванга мне когда-то сказала, что Советский Союз распадётся. Но Россия не будет слаба, у неё будет военная мощь, её будут бояться", — заявил Бедрос Киркоров.

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