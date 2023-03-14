Актёр Александр Михайлов в YouTube-шоу "Так сказать" прокомментировал проведение спецоперации на Украине и рассказал про процветание русофобии в соседней стране.
"Подходит человек, говорит: "Слушай, москали, потише тут с русской речью, а то ухо режет”. А в глазах злоба, ненависть", — вспоминает артист случай во Львове.
В ходе беседы артист заявил, что полностью поддерживает и понимает жителей Донбасса. Также он подчеркнул, что не приветствует отмену русской культуры на Украине, отмечая явный негатив к россиянам со стороны украинцев.
"Когда ты зациклен только на своей нации и нет ничего другого — это национализм. Это фашистская идеология", — заявил актёр.
Михайлов подчеркнул, что является истинным патриотом своей страны и осудил некоторых представителей шоу-бизнеса, которые отреклись от России и поддержали Украину.
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