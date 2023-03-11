Певица Полина Гагарина дважды лишила выбора Владимира Преснякова в шоу "Голос"

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Во время эфира шоу "Голос" певица Полина Гагарина поскандалила с Владимиром Пресняковым. В новом сезоне музыкальной программы появились правила, согласно которым, один из членов жюри может отметить выбор участника другого.

Сначала симпатия конкурсантов была расположена к Гагариной, но потом ряд участников выбирали исключительно Преснякова.

Артистка воспользовалась нововведениями и два раза не позволила певцу начать борьбу за двоих талантливых конкурсанток.

В конфликт знаменитостей вмешался репер Баста, который потребовал у них уважения к друг другу и остальным участникам "Голоса".

"Скандал между Пресняковым и Гагариной! Послушайте меня, вы сейчас в аффекте. Решайте, вы войдёте в этот "Замок из дождя"? Или будете смотреть "Спектакль окончен", — сказал Баста.

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