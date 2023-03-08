Российский певец Дима Билан рассказал о необходимости серьёзного лечения, в котором нуждается его кот.
Напомним, три года назад артист приютил тяжелобольного кота по кличке Соломон, который проживал на улице. Все это время Дима Билан занимался его здоровьем, однако у питомца развился недуг, поразивший иммунную и нервную системы, сообщает "7 Дней".
После того, как ветеринары удалили Соломону все зубы из-за инфекции в десне, у животного обострились другие проблемы со здоровьем. В настоящий момент питомцу необходимо серьёзное и дорогостоящее лечение.
"Далее обнаружили обострение основного заболевания ВИК, необходимость в переливании крови и так далее! Теперь реабилитация и поддерживающее лечение дома," — рассказал Дима Билан.
Артист также добавил, что несмотря на все трудности, он не теряет надежды на чудо.
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