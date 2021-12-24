Чурикова назвала Билана идеальным артистом

Телеведущая Яна Чурикова рассказала, что ей нравится в певце Диме Билане и что позволило стать единственным представителем России, который выиграл Евровидение. Это случилось в 2008 году.

Чурикова рассказала в беседе с "Газетой.Ru", что, по её мнению, делает Билана уникальным артистом.

"Дима Билан — уникальный исполнитель, в котором сочетаются невероятная харизма, сценическое обаяние и бешеная работоспособность. Это музыкант с большой буквы. Если был бы конструктор "Собери идеального артиста", — получился бы Дима. Потому что он именно такой", — поделилась своим мнением Чурикова.

Телеведущая пояснила, почему европейские зрители тепло приняли Билана.

"Как-то так получилось, что он имеет международное понимание своего дара — это не локальный артист. Будучи рождённым в России и попав на европейскую сцену, он нашёл свою аудиторию. Я рада, что Дима — часть российского шоу-бизнеса, в том числе и актуального. Также поздравляю Диму с тем, что он — обладатель рекордного количества статуэток MTV EMA среди россиян. Ещё никто его не переплюнул и, я боюсь, не переплюнет", — продолжила телеведущая.

В завершение она назвала Билана "просто пупсиком" и передала ему много "сердечек".

24 декабря Дима Билан отмечает свой 40-летний день рождения.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.