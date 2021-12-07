Билан исправился и посетил могилу Градского: "Земной путь завершился"

Дима Билан проигнорировал похороны Александра Градского, но пришёл на могилу музыканта на девятый день после смерти маэстро, которого называл отцом.

Победитель "Евровидения" опубликовал в своём Instagram-аккаунте снимок заснеженной могилы Градского. Билан на снимке почтительно кладёт цветы на надгробие маститого исполнителя.

"Ничто на земле не проходит бесследно! Земной путь завершился. 9 дней…. один из важнейших дней", — написал Дмитрий под снимком.

39-летний певец, предвидя нападки интернет-моралистов, пояснил, что не собирается никому нравиться в вопросе личном.

"У меня таких фотографий в профиле никогда не было, и я это делаю не для кого-то осуждающего, а для себя, как хронику жизни оставляю здесь! Важный момент моего личного прощания! В осознанном возрасте! Так, как я это чувствую, а не так, как хотят видеть многие!" — отметил артист.

Билан подчеркнул, что даже близкие люди не знают, что творится у него в душе и как он справляется с этой потерей.

Ранее Дима Балан писал видео, в котором объяснял, что выпил на концерте в Казахстане, так как очень переживал за госпитализированного Градского, которого почитал как отца.

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