EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Путин чётко обозначит свою позицию Байдену по поводу Украины, заявил Лавров
Греф счёл "чушью" информацию об ограничении обмена рублей на доллары
"Поток сознания": глава МИД Лавров раскритиковал заявления украинских политиков
Минтруд подготовил предложения о компенсации пенсионерам высокой инфляции
Экономист связал данные CNN об отключении РФ от SWIFT со встречей президентов
Эксперт по выживанию рассказал, где спастись от ядерных ударов по России
В Кремле рассказали о работе над законопроектом о QR-кодах
Аналитик: новогодних распродаж в России не будет
Депутат Рады: Киеву не стоит ждать ничего хорошего от разговора Путина и Байдена

Билан исправился и посетил могилу Градского: "Земной путь завершился"

Шоу-бизнес

Дима Билан проигнорировал похороны Александра Градского, но пришёл на могилу музыканта на девятый день после смерти маэстро, которого называл отцом.

Билан исправился и посетил могилу Градского: "Земной путь завершился"

Победитель "Евровидения" опубликовал в своём Instagram-аккаунте снимок заснеженной могилы Градского. Билан на снимке почтительно кладёт цветы на надгробие маститого исполнителя.

"Ничто на земле не проходит бесследно! Земной путь завершился. 9 дней…. один из важнейших дней", — написал Дмитрий под снимком.

39-летний певец, предвидя нападки интернет-моралистов, пояснил, что не собирается никому нравиться в вопросе личном.

"У меня таких фотографий в профиле никогда не было, и я это делаю не для кого-то осуждающего, а для себя, как хронику жизни оставляю здесь! Важный момент моего личного прощания! В осознанном возрасте! Так, как я это чувствую, а не так, как хотят видеть многие!" — отметил артист.

Билан подчеркнул, что даже близкие люди не знают, что творится у него в душе и как он справляется с этой потерей.

Ранее Дима Балан писал видео, в котором объяснял, что выпил на концерте в Казахстане, так как очень переживал за госпитализированного Градского, которого почитал как отца. 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Что Творилось на Похоронах Александра Градского
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
Последние материалы
Advance: Европу ждёт война, если запад пересечёт "красные линии" Путина
Путин чётко обозначит свою позицию Байдену по поводу Украины, заявил Лавров
Греф счёл "чушью" информацию об ограничении обмена рублей на доллары
"Поток сознания": глава МИД Лавров раскритиковал заявления украинских политиков
Иван Ургант вспомнил первый в своей жизни стриптиз
Минтруд подготовил предложения о компенсации пенсионерам высокой инфляции
Эксперт по выживанию рассказал, где спастись от ядерных ударов по России
Экономист связал данные CNN об отключении РФ от SWIFT со встречей президентов
Авторов фильма "Цой" обвинили в подделке документов
В Кремле рассказали о работе над законопроектом о QR-кодах
Популярное
Общество
Новые правила в законе про остекление балконов не коснутся собственников жилья

Минстрой РФ разъяснил новый закон про остекление балконов, который вступит в силу 1 марта 2022 года. Ключевое отличие от действующих правил то, что теперь требовать надлежащее состояние помещения будут и у юридических лиц.

Новые правила в законе про остекление балконов не коснутся собственников жилья
Малышева объяснила, кто станет жертвой штамма COVID-19 "омикрон"
Здоровье
Малышева объяснила, кто станет жертвой штамма COVID-19 "омикрон"
Здоровье
ВОЗ раскрыла данные по смертности от омикрон-штамма COVID-19
Мир. Новости мира
Минздрав Японии расширяет список "побочек" COVID-вакцин
Усам Оздемиров Центробанк хотел изменить курс, но чуда не случилось Усам Оздемиров Любовь Степушова Главное оружие Путина против Байдена - логика Любовь Степушова Анжела Якубовская Екатерина Калужникова: "Семья Романовых не заслуживала такой страшной участи" Анжела Якубовская
Экономика и бизнес
"В Офисе президента переполох": Украину могут обязать выплатить $3 млрд России
Недвижимость
Юрист Крохин: с 1 марта в России введут штрафы за остекление балкона
Малышева объяснила, опасен ли "омикрон" для переболевших COVID-19
Здоровье
Малышева объяснила, опасен ли "омикрон" для переболевших COVID-19
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников