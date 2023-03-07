Дмитрий Назаров заявил, что его стихотворения не обращены против всего российского народа

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный российский актёр Дмитрий Назаров рассказал, кому обращены его стихотворения.

По словам артиста, его стихотворения вовсе не против всего российского народа, а против ботов, электронных систем, и тех, кто пишет ему: "Твою жену надо расстрелять, а тебе проломить основание черепа, когда будешь идти домой. Убить тебя, растоптать". Назаров отмечает, что в своих стихотворениях он вовсе не хочет обидеть народ, как пишут многие СМИ. Об этом сообщает StarHit.

Напомним, на своём YouTube-канале 65-летний актёр публикует песни и стихотворения авторского сочинения на злобу дня. В настоящее время Дмитрий Назаров вместе со своей женой Ольгой Васильевой находятся за границей. Артисты уехали из России после того, как были уволены из МХТ из-за критики СВО.

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