Дмитрий Назаров заявил, что Хабенский не хотел увольнять его с женой из МХТ: "Это показательная порка"

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный российский актёр Дмитрий Назаров заявил, что Константин Хабенский сначала не хотел увольнять его вместе с женой Ольгой Васильевой из МХТ.

По словам Назарова, Константин Хабенский пытался избежать увольнения актёров, сперва предложив им взять творческий отпуск. Однако спустя время он попросил артистов уволиться. Об этом Дмитрий Назаров рассказал в эфире YouTube-канала "ФЕЙГИН LIVE", который ведет юрист и общественный деятель Марк Фейгин*.

"Этого решения от него ждали. Надо понимать, что это показательная порка. Он дал понять, что неприкасаемых нет. Нас в одночасье лишили театра, съёмок, гастролей в восьми городах. Хабенский заморозил наши проекты, сказав, что весной всё возобновится", — поделился актёр.

Также звезда сериала "Кухня" отметил, что Хабенскому не хватило "хитрости, свойственной Табакову", чтобы маневрировать и не выполнять того, что требуют от него власти.

*Признан Минюстом РФ иноагентом.

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