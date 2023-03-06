Известный российский певец Александр Серов рассказал о последствиях перенесённого им в 2021 году коронавируса.
Коронавирус не прошёл для артиста незаметно. В совокупности с сахарным диабетом, которым страдает Серов, по здоровью знаменитости был нанесён сильный удар. Об этом он рассказал в эфире шоу "Секрет на миллион".
Напомним, в 2021 году Александр Серов попал в больницу Коммунарки с ковидом. Артист был в тяжёлом состоянии и не мог самостоятельно дышать. Более того, по словам Серова, врач допустил серьёзную ошибку при его лечении.
"Именно он поставил неверный диагноз и довёл меня до того, что глюкоза подскочила от девяти до 25. Он меня сахаром накачивал, чтобы вытащить из этого состояния", — поделился Серов.
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