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Дочь Серова рассказала, как он себя чувствует после госпитализации

Шоу-бизнес

Дочь певца Александра Серова Мишель рассказала поклонникам о самочувствии своего отца после полуторамесячной госпитализации. На своей странице в Instargam она сообщила, что артист уже находится дома. Теперь ему предстоят реабилитационные мероприятия после выписки из больницы, куда он попал в тяжёлом состоянии после заражения коронавирусом. Ему было диагностировано 75%-ое поражение лёгких.

Дочь Серова рассказала, как он себя чувствует после госпитализации

Мишель Серова обратилась со словами благодарности ко всем поклонникам артиста, которым было не безразлично его здоровье. Она рассказала, что певец очень это ценит и мечтает побыстрее вернуться к работе. При этом он понимает, что период восстановления после болезни может затянуться.

"Поклонники и друзья Александра Николаевича спрашивают, как самочувствие и в целом как дела. Папа уже дома, постепенно приходит в себя после больницы, сами понимаете, за это время многое пережил, устал, измотался. Сейчас важно наполнить ресурсы, возобновить энергию, восстановиться и набраться сил. В домашней обстановке это пойдёт намного быстрее! Всем спасибо, кто интересовался, переживал!" — такой пост оставила дочь артиста.

Александр Серов проходил лечение от COVID-19 в той же клинике, что и Валерий Леонтьев.

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"Папа был в реанимации, но обошлось без ИВЛ", - дочь Александра Серова рассказала о состоянии отца.
Автор: Светлана Нерадовская
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