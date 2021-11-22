Дочь Серова рассказала, как он себя чувствует после госпитализации

Дочь певца Александра Серова Мишель рассказала поклонникам о самочувствии своего отца после полуторамесячной госпитализации. На своей странице в Instargam она сообщила, что артист уже находится дома. Теперь ему предстоят реабилитационные мероприятия после выписки из больницы, куда он попал в тяжёлом состоянии после заражения коронавирусом. Ему было диагностировано 75%-ое поражение лёгких.

Мишель Серова обратилась со словами благодарности ко всем поклонникам артиста, которым было не безразлично его здоровье. Она рассказала, что певец очень это ценит и мечтает побыстрее вернуться к работе. При этом он понимает, что период восстановления после болезни может затянуться.

"Поклонники и друзья Александра Николаевича спрашивают, как самочувствие и в целом как дела. Папа уже дома, постепенно приходит в себя после больницы, сами понимаете, за это время многое пережил, устал, измотался. Сейчас важно наполнить ресурсы, возобновить энергию, восстановиться и набраться сил. В домашней обстановке это пойдёт намного быстрее! Всем спасибо, кто интересовался, переживал!" — такой пост оставила дочь артиста.

Александр Серов проходил лечение от COVID-19 в той же клинике, что и Валерий Леонтьев.

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