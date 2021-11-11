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Директор Серова объяснил, почему артист всё ещё в больнице

Шоу-бизнес

Концертный директор Александра Серова Александр Федорков рассказал о самочувствии артиста, который больше месяца лежит в больнице с коронавирусом. 

Директор Серова объяснил, почему артист всё ещё в больнице

Состояние Александра Серова нормализировалось. Исполнитель хита "Ты меня любишь" идёт на поправку.

Серов очень тяжело перенёс коронавирусную инфекцию. За жизнь 67-летнего артиста боролись медики в реанимации.

В общей сложности исполнитель провёл в больнице больше месяца, его госпитализировали в начале октября с 75% поражением легких.

Теперь жизни Александра Серова ничего не угрожает. Об этом сообщил его концертный директор.

"Почти все восстановилось, немножко остались всякие мелочи, не связанные с коронавирусом. Поэтому, раз человек уже оказался в больнице, надо долечить. Я думаю, что скоро (выпишут. — Прим. ред), неделя, может. Он хорошо себя чувствует", — цитирует слова концертного директора Александра Серова Александра Федоркова Москве 24.

По словам представителя артиста, после выписки Серов приступит к работе, начнет репетировать и будет готовиться к концертам. Ближайшие концерты, по словам директора артиста, запланированы на начало декабря.

"Мы перенесли концерты, всё-таки надо дать человеку восстановиться. На сайте есть вся информация", — объяснил Федорков.

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Александр Серов - "Ты Меня Любишь"
Автор: Елена Былкина
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