Расторгуев заявил, что он не Навальный* после слухов о своей госпитализации в Германии

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Николай Расторгуев нецензурно выругался в ответ на новости о том, что его отправили спецрейсом в Германию из-за проблем со здоровьем.

Лидер группы "Любэ" отреагировал на слухи о том, что частный самолёт-реанимация доставил его в Нюрнберг.

Певец заверил, что находится в Москве и назвал все сообщения об отправке его в Германию фейками.

Он призвал россиян не верить информации, которую распространяют некоторые российские СМИ.

"Люди, возьмите голову в руки и подумайте, возможно ли это? Я же не Навальный, твою ..… Ну разве так можно?" — цитирует слова Расторгуева издание "Подъём".

Ранее Николай Расторгуев призвал убрать с российского телевидения все программы с Семёном Слепаковым.

* физическое лицо, организации которого признаны экстремистскими и выполняющими функции иностранных агентов на территории РФ.



Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.