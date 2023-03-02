Певец Николай Расторгуев потребовал убрать с российского ТВ все программы с Семёном Слепаковым

Солист группы "Любэ" Николай Расторгуев прокомментировал появление Семёна Слепакова на российском ТВ.

Программы с участием Слепакова, который после начала СВО на Украине осудил российскую власть и переехал на ПМЖ в Израиль, накануне показали на телеканале ТНТ4.

Появление Слепакова в эфире вызвало негодование среди зрителей. К ним присоединился и Николай Расторгуев.

"Слепакова показывают по телевизору? Это плохо. Его нужно исключить из всех программ", — заявил певец в беседе с журналистами издания "Московский Комсомолец".

Примечательно, что в эфире ТНТ4 были продемонстрированы выпуски, которые снимались до начала спецоперации и антироссийских высказываний Слепакова.