Солист группы "Любэ" Николай Расторгуев прокомментировал появление Семёна Слепакова на российском ТВ.
Программы с участием Слепакова, который после начала СВО на Украине осудил российскую власть и переехал на ПМЖ в Израиль, накануне показали на телеканале ТНТ4.
Появление Слепакова в эфире вызвало негодование среди зрителей. К ним присоединился и Николай Расторгуев.
"Слепакова показывают по телевизору? Это плохо. Его нужно исключить из всех программ", — заявил певец в беседе с журналистами издания "Московский Комсомолец".
Примечательно, что в эфире ТНТ4 были продемонстрированы выпуски, которые снимались до начала спецоперации и антироссийских высказываний Слепакова.
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