Филипп Киркоров пожаловался на зависимость его детей от гаджетов: "Были слёзы и истерики"

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский певец Филипп Киркоров рассказал о зависимости его дочери Аллы-Виктории и сына Мартина от гаджетов.

По словам певца, он пытается бороться с чрезмерным использованием гаджетов его детьми. После того, как артист забрал у Мартина и Аллы-Виктории планшеты, в семье начались конфликты.

Филиппу Киркорову пришлось столкнуться со "слезами и истериками". Однако спустя время знаменитости удалось убедить детей в том, что на гаджеты не нужно тратить столько времени.

"Я сказал: "Дети, вот вы сейчас поедете отдыхать — насладитесь морем, атмосферой и просто общайтесь друг с другом". Они меня услышали. Больше этот вопрос не поднимался — уже неделю они отдыхают", — рассказал "МК" артист.

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