Известный российский певец Филипп Киркоров прокомментировал слухи о том, что он носит парик.
В клипе на песню "Если ты уйдёшь" Филипп Киркоров появился в новом для себя образе. Артист отрастил волосы до плеч, а также покрасил их в блонд. Некоторые поклонники посчитали, что он носит парик. Однако певец опроверг эти слухи, заверив, что это его натуральные волосы.
"Не всё же с ёжиком на голове ходить!" — заявил артист в беседе с "МК".
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