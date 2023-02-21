Филипп Киркоров опроверг слухи о том, что носит парик: "Не всё же с ёжиком на голове ходить!"

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Известный российский певец Филипп Киркоров прокомментировал слухи о том, что он носит парик.

В клипе на песню "Если ты уйдёшь" Филипп Киркоров появился в новом для себя образе. Артист отрастил волосы до плеч, а также покрасил их в блонд. Некоторые поклонники посчитали, что он носит парик. Однако певец опроверг эти слухи, заверив, что это его натуральные волосы.

"Не всё же с ёжиком на голове ходить!" — заявил артист в беседе с "МК".

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