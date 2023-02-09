Филипп Киркоров показал лицо после пластики и подвергся критике: "Стал похож на Ирину Аллегрову"

Филипп Киркоров кардинально изменил свой имидж, чем вызвал критику в свой адрес со стороны пользователей Сети.

Ранее в СМИ сообщалось, что Филипп Киркоров сделал омолаживающие пластические операции, которые обошлись ему более чем в 3 миллиона рублей. Однако на этом изменения артиста не закончились.

В своей соцсети 55-летний певец выложил кадры со съёмок клипа на новую песню "Если ты уйдёшь". В ролике видно, что артист предстал в совсем новом амплуа. Теперь он длинноволосый блондин с голубыми глазами.

Подписчикам певца не понравились такие изменения. В комментариях под видео они написали, что артист стал похож на Ирину Аллегрову или просто "бородатую женщину".

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