Журналист Михаил Шахназаров заявил, что Лайма Вайкуле не против выступить в России

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналист Михаил Шахназаров в эфире YouTube-шоу "Полный абзац" заявил, что Лайма Вайкуле несмотря на свою русофобскую позицию не против заработать на российских зрителях. По словам публициста, певица готова выступить на частном мероприятии в России.

"Недавно одному бизнесмену в Москве предложили: "Ты не будешь против, если на корпоративе Лайма выступит?". То есть заработать в России она не прочь", — заявил Шахназаров.

Шахназаров также указал на то, что при любом удобном случае Вайкуле "прыгает по сцене с украинским флагом" и высказывает критику в сторону СВО на Украине и российских граждан.

Журналист раскритиковал поведение артистки за поддержку Украины и выкрикивание на своих концертах нацистских лозунгов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.