На артистку хора Мариинского театра Елену Тарасову упали декорации

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На артистку хора Мариинского театра упали декорации.

Ранее стала известно, что 26 февраля артистка хора Мариинского театра Елена Тарасова попала в больницу. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, вечером накануне на Тарасову упали декорации в театре. В настоящее время известно, что у артистки диагностирована черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушиб.

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