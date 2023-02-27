Андрей Канчаловский заменил актёра Александра Домогарова в постановке Театра имени Моссовета

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Режиссёр Андрей Кончаловский нашёл замену Александру Домогарову в Театре имени Моссовета.

В спектакле "Супружеская жизнь. Перестройка" главными героями является супружеская пара, которую играли Юлия Высоцкая и Александр Домогаров. В обновлённой версии постановки театра партнёром актрисы станет Алексей Розин. Об этом сообщают "Известия".

"Так получилось, что у Юли это уже четвёртый муж", — пошутил Кончаловский.

Также режиссёр отметил, что Домогаров неожиданно для него покинул театр. Однако, по словам художественного руководителя Театра Моссовета Евгения Марчелли, актёр до сих пор числится в труппе и задействован в постановках.

Сам Домогаров ранее опубликовал в своём Telegram-канале пост с критикой руководства театра из-за увольнения ряда актёров.

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