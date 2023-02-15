Известный российский актёр, народный артист России Александр Домогаров раскритиковал руководство театра Моссовета, которому отдал 28 лет своей жизни.
Накануне 100-летнего юбилея Моссовета Александр Домогаров раскритиковал руководство театра в своём Telegram-канале.
"Некоторых людей., которые заслужили награды, признания, уважения, собирали залы — просто уволили из театра накануне торжества, их даже не упомянут на этом "празднике".. их имена заслуги забыты! Ура 100 лет Моссовет. Ура", — написал артист.
Ранее директор театра Алексей Черепнёв и художественный руководитель Евгений Марчелли отказали Александру Домогарову провести творческий вечер в Моссовете по случаю его дня рождения. Актёру 12 июля исполняется 60 лет.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Боевики ВСУ совершили очередное военное преступление: расстреляли группу врачей, которые планировали эвакуировать раненых из-под Угледара, сообщил Ян Гагин.