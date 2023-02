Александр Домогаров раскритиковал руководство Моссовета: "Уволили из театра накануне торжества"

Your browser does not support the audio element.

Известный российский актёр, народный артист России Александр Домогаров раскритиковал руководство театра Моссовета, которому отдал 28 лет своей жизни.

Накануне 100-летнего юбилея Моссовета Александр Домогаров раскритиковал руководство театра в своём Telegram-канале.

"Некоторых людей., которые заслужили награды, признания, уважения, собирали залы — просто уволили из театра накануне торжества, их даже не упомянут на этом "празднике".. их имена заслуги забыты! Ура 100 лет Моссовет. Ура", — написал артист.

Ранее директор театра Алексей Черепнёв и художественный руководитель Евгений Марчелли отказали Александру Домогарову провести творческий вечер в Моссовете по случаю его дня рождения. Актёру 12 июля исполняется 60 лет.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Александр Домогаров