Дочь уволенного из театра Моссовета Филиппенко: "Папа решил достать свою вышиванку"

Дочь народного артиста России Александра Филиппенко рассказала, из-за чего её отца уволили из театра Моссовета.

Наследница Филиппенко объяснила, что отец вынужден был уехать из России из-за своей позиции. Весной 2022 года Филиппенко разместил в своём микроблоге снимок, на которой он запечатлён в украинской вышиванке.

"Папа решил достать свою вышиванку и вспомнить о прекрасных днях в Киеве, о студии Довженко, и написал какие-то слова любви — в первую очередь друзьям, находящимся там", — сказала дочь актёра в эфире телеканала "Дождь"*.

Сейчас, по словам дочери, артист живёт в столице Литвы.

Сам звезда фильма "Мастер и Маргарита" заверил, что его уход из театра и отъезд из России никак не связаны с политикой и скандалами.

*включен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агент.

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