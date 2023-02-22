Певец Григорий Лепс заявил, что новая возлюбленная моложе его на 30 лет

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Григорий Лепс поделился подробностями личной жизни. Артист заявил, что его новая избранница на несколько десятков лет моложе его.

60-летний исполнитель в 2021 году развелся с Анной Шаплыковой, с которой был в браке 20 лет. Вероятно, Лепс полностью оправился после расставания и встретил новую любовь.

В Telegram-канале "НЕОПРА, БЛИН!" опубликовано видео, где певец после выступления общается с журналистами. На вопрос СМИ о личной жизни артист заявил, что его избранница моложе его на 30 лет.

"Очень красивая женщина, я ей предан, я ей восхищаюсь", — отметил Лепс.

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