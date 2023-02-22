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Певец Григорий Лепс заявил, что новая возлюбленная моложе его на 30 лет

0:46
Шоу-бизнес

Певец Григорий Лепс поделился подробностями личной жизни. Артист заявил, что его новая избранница на несколько десятков лет моложе его.

Певец Григорий Лепс заявил, что новая возлюбленная моложе его на 30 лет

60-летний исполнитель в 2021 году развелся с Анной Шаплыковой, с которой был в браке 20 лет. Вероятно, Лепс полностью оправился после расставания и встретил новую любовь.

В Telegram-канале "НЕОПРА, БЛИН!" опубликовано видео, где певец после выступления общается с журналистами. На вопрос СМИ о личной жизни артист заявил, что его избранница моложе его на 30 лет.

"Очень красивая женщина, я ей предан, я ей восхищаюсь", — отметил Лепс.

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Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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