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Племянник Андрея Кончаловского Дмитрий подал в суд на Ольгу Спиркину

0:48
Шоу-бизнес

Племенник кинорежиссёра Андрея Кончаловского Дмитрий выясняет отношения с бывшей женой Ольгой Спиркиной в суде. Телеведущая заявила, что её внезапно вызвали в суд после развода, который состоялся два года назад.

Племянник Андрея Кончаловского Дмитрий подал в суд на Ольгу Спиркину

Спиркина рассказала, что при бракоразводном процессе они с журналистом договорились "не выносить ссор из избы" и расстались по-хорошему. Однако журналист через время всё-таки решил заняться разделом общего имущества. Первое судебное заседание пройдёт уже в конце февраля.

Телеведущая отмечает, что им нечего делить, так как во время брака они лишь "поменяли машину на более свежую, немного добавив денег".

"Что нам делить, я не знаю", — сказала Спиркина порталу BLITZ+.

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Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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