Собчак о травле Ахеджаковой: люди будут выбирать место где потеплее и меньше шансов на беспредел

Ксения Собчак предупредила, что если заниматься преследованием Лии Ахеджаковой и других знаковых для страны людей, Россия станет выжженным полем.

Журналистка объяснила, что следует видеть разницу между политическими лидерами и Родиной.

Она отметила, что Родина для неё это в том числе фильм "Служебный роман" с Лией Ахеджаковой.

Собчак отметила, что даже люди "без принципов" понимают, что нельзя предавать часть себя.

"Даже чудовищный Владимир Соловьев говорит: "Я не буду оскорблять и обсуждать Макаревича в знак уважения нашей былой дружбы", — написала Ксения в своём микроблоге.

Журналистка считает, что травля Ахеджаковой и признание иноагентом певицы Земфиры* будет означать потерю поколения.

"Увольнять с последней роли великую и уже немолодую актрису — предавать общее прошлое. Делать главную певицу моего поколения иногентом — предавать будущее", — выразила своё мнение Собчак.

Она считает, что такая политика приведёт к тому, что россиянам не за что будет держаться, поэтому они будут стремиться выбирать место "где потеплее, где лучше кормят и меньше шансов на беспредел".

"И это самое грустное в этой беспрецедентной охоте на ведьм", — поделилась своими мыслями Ксения.

Ранее актёр Станислав Садальский объяснил, что Лия Ахеджакова любит Россию, но оценивает всё происходящее эмоционально.

* Физическое лицо, признанное иноагентом на территории РФ.

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