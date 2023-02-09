Садальский об увольнении Ахеджаковой: Мы с Лией по разные стороны баррикад

Станислав Садальский объяснил, почему не одобряет решение лишить Лию Ахеджакову всех ролей в театре "Современник".

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" напомнил о том, что его внесли в список врагов Украины.

"Мы с Лией по разные стороны баррикад, она меня терпеть не может, но я за неё!" — написал заслуженный артист РСФСР в своём микроблоге.

Садальский назвал нонсенсом снимать лауреата Госпремии России с ролей.

Артист объяснил, что актёры находятся вне политики, так как они оценивают происходящее с эмоциональной точки зрения.

"Они видят масштаб беды в целом, и болеют за людей в целом, за всех. Но это не значит, что они не любят Родину", — поделился своим мнением Станислав Юрьевич.

Он охарактеризовал Ахеджакову как "великого трагического клоуна", которого любят во всём мире.

Садальский выразил сожаление о том, что никто из коллег не заступился за народную артистку России.

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