Музыкант Андрей Князев рассказал о конфликтах на съёмках сериала "Король и Шут"

Премьера сериала "Король и Шут" состоится уже в начале марта. Один из лидеров одноименной музыкальной группы Андрей Князев, который принимал участие в работе над проектом, рассказал о сложностях съёмочного процесса.

"Острых конфликтов не происходило. Сначала у меня с режиссёром были споры, но потом я ему доверился, так как видел, что всё делалось очень профессионально. Это нормально, так как без разногласий ни одно дело не происходит, тем более в творческой среде", — рассказал Князев в беседе с "АиФ".

Музыкант отметил, что в процессе работы над лентой своё мнение высказывали другие участники группы, актёры и члены съёмочной бригады. Некоторые моменты переделывались по ходу сьёмок. По мнению Князева, все это пошло сериалу на пользу.

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