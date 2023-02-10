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Музыкант Андрей Князев рассказал о конфликтах на съёмках сериала "Король и Шут"

Шоу-бизнес

Премьера сериала "Король и Шут" состоится уже в начале марта. Один из лидеров одноименной музыкальной группы Андрей Князев, который принимал участие в работе над проектом, рассказал о сложностях съёмочного процесса.

Музыкант Андрей Князев рассказал о конфликтах на съёмках сериала "Король и Шут"

"Острых конфликтов не происходило. Сначала у меня с режиссёром были споры, но потом я ему доверился, так как видел, что всё делалось очень профессионально. Это нормально, так как без разногласий ни одно дело не происходит, тем более в творческой среде", — рассказал Князев в беседе с "АиФ".

Музыкант отметил, что в процессе работы над лентой своё мнение высказывали другие участники группы, актёры и члены съёмочной бригады. Некоторые моменты переделывались по ходу сьёмок. По мнению Князева, все это пошло сериалу на пользу.

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Автор Анна Казарина
Анна Эдуардовна Казарина – журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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