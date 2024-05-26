Почему правильное уход за постельным бельем важен для здоровья?

Сколько раз в неделю стоит менять постельное белье?

Согласно экспертам, постельное белье рекомендуется менять не реже одного раза в неделю.

Как часто следует принимать душ и менять постельное белье?

Это связано с тем, что во время сна на постельном белье остаются остатки кожного сала, пота и микроорганизмов, что может способствовать развитию аллергических реакций и различных заболеваний.

Кроме того, старое постельное белье может негативно сказываться на качестве сна и общем самочувствии.



Так как наволочки впитывают в себя пот и кожное сало, то по рекомендациям специалистов наволочки нужно менять до двух раз в неделю.

Кроме того, бактерии и грязь будут меньше взаимодействовать с кожей лица и головы и это может предотвратить некоторые заболевания кожи, а также покраснения и высыпания. Помимо этого, если у вас температура и вы выполняете постельный режим, то наволочки советуют менять хотя бы через день.