Почему правильное уход за постельным бельем важен для здоровья?

Согласно экспертам, постельное белье рекомендуется менять не реже одного раза в неделю.
Это связано с тем, что во время сна на постельном белье остаются остатки кожного сала, пота и микроорганизмов, что может способствовать развитию аллергических реакций и различных заболеваний.
Кроме того, старое постельное белье может негативно сказываться на качестве сна и общем самочувствии.
Так как наволочки впитывают в себя пот и кожное сало, то по рекомендациям специалистов наволочки нужно менять до двух раз в неделю.
Кроме того, бактерии и грязь будут меньше взаимодействовать с кожей лица и головы и это может предотвратить некоторые заболевания кожи, а также покраснения и высыпания. Помимо этого, если у вас температура и вы выполняете постельный режим, то наволочки советуют менять хотя бы через день.
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