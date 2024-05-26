Сода и сахар: растирайте ноги в течение нескольких минут и вот, что вы получите

Особенно, если у вас сильно устали ноги, а бедра и спина напряжены, то тогда вам может помочь эта пилинг- практика.
Использование пилинга для ступней для расслабления мышц ног не только помогает снять общее напряжение и уменьшить стресс и раздражение, но также помогает улучшить здоровье спины и молодость лица.
Кроме того, в области стопы имеется множество точек, которые связаны с другими системами и могут улучшить пищеварение, дыхание и даже когнитивные функции.
Этот метод пилинга ног хорошо отшелушивает кожу ног, уменьшает шелушение и делает кожу ног мягкой и гладкой. Кроме того, сода, как и сахар, хорошо смягчает кожу, благодаря чему на стопах реже появляются трещины.
Пищевая сода и сахар также отлично подходят для расслабления напряженных мышц, а особенно в сочетании со слегка подогретым маслом они могут творить чудеса с вашими ногами.
Но прежде чем поговорить об этом пилинг-массаже, хотелось бы отметить, что перед выполнением данного пилинга, вам обязательно следует обратиться к специалисту.
Вам нужно смешать несколько ингредиентов. Делаем смесь на один раз. Иначе в больших количествах и сахар и сода растворятся, а данную смесь храниться не получится.
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