Сода и сахар: растирайте ноги в течение нескольких минут и вот, что вы получите

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Избавляемся от стресса: пилинг для ног и как его сделать в домашних условиях

2:01
Здоровье

Особенно, если у вас сильно устали ноги, а бедра и спина напряжены, то тогда вам может помочь эта пилинг- практика.

Скраб-Пиллинг из Соды

Использование пилинга для ступней для расслабления мышц ног не только помогает снять общее напряжение и уменьшить стресс и раздражение, но также помогает улучшить здоровье спины и молодость лица.

Кроме того, в области стопы имеется множество точек, которые связаны с другими системами и могут улучшить пищеварение, дыхание и даже когнитивные функции.

Этот метод пилинга ног хорошо отшелушивает кожу ног, уменьшает шелушение и делает кожу ног мягкой и гладкой. Кроме того, сода, как и сахар, хорошо смягчает кожу, благодаря чему на стопах реже появляются трещины.

Пищевая сода и сахар также отлично подходят для расслабления напряженных мышц, а особенно в сочетании со слегка подогретым маслом они могут творить чудеса с вашими ногами.

Но прежде чем поговорить об этом пилинг-массаже, хотелось бы отметить, что перед выполнением данного пилинга, вам обязательно следует обратиться к специалисту.

Вам нужно смешать несколько ингредиентов. Делаем смесь на один раз. Иначе в больших количествах и сахар и сода растворятся, а данную смесь  храниться не получится.

  • Добавьте 2 чайные ложки пищевой соды.
  • Добавьте 2 чайные ложки сахара.
  • Добавьте немного воды, чтобы добиться консистенции, похожей на густую сметану.
  • Если ваши ноги очень сухие и потрескавшиеся, используйте вместо воды масло (подсолнечное, оливковое)
  • Также перемешайте все ингредиенты до консистенции густой сметаны.
  • Далее нанесите смесь на подошвы ног и начните активно растирать этой смесью подошвы ног.
  • Повторите те же действия для другой ноги.
  • После пилинга обязательно используйте крем для пяток и стоп.
Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Григорьевская Злата
Врач онколог-маммолог, клинический фармаколог по вопросам рациональной антимикробной и противогрибковой терапии
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Специалист в области лечения заболеваний молочной железы: доброкачественные, злокачественные опухоли, опухолеподобные образования, гинекомастия мужчин, узловая и диффузная мастопатии, лечение психогенно зависимых заболеваний молочной железы
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