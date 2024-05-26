Сода и сахар: растирайте ноги в течение нескольких минут и вот, что вы получите

Избавляемся от стресса: пилинг для ног и как его сделать в домашних условиях

2:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Особенно, если у вас сильно устали ноги, а бедра и спина напряжены, то тогда вам может помочь эта пилинг- практика.

Скраб-Пиллинг из Соды

Использование пилинга для ступней для расслабления мышц ног не только помогает снять общее напряжение и уменьшить стресс и раздражение, но также помогает улучшить здоровье спины и молодость лица.

Кроме того, в области стопы имеется множество точек, которые связаны с другими системами и могут улучшить пищеварение, дыхание и даже когнитивные функции.

Этот метод пилинга ног хорошо отшелушивает кожу ног, уменьшает шелушение и делает кожу ног мягкой и гладкой. Кроме того, сода, как и сахар, хорошо смягчает кожу, благодаря чему на стопах реже появляются трещины.

Пищевая сода и сахар также отлично подходят для расслабления напряженных мышц, а особенно в сочетании со слегка подогретым маслом они могут творить чудеса с вашими ногами.

Но прежде чем поговорить об этом пилинг-массаже, хотелось бы отметить, что перед выполнением данного пилинга, вам обязательно следует обратиться к специалисту.

Вам нужно смешать несколько ингредиентов. Делаем смесь на один раз. Иначе в больших количествах и сахар и сода растворятся, а данную смесь храниться не получится.

Добавьте 2 чайные ложки пищевой соды .

. Добавьте 2 чайные ложки сахара .

. Добавьте немного воды, чтобы добиться консистенции, похожей на густую сметану.

Если ваши ноги очень сухие и потрескавшиеся, используйте вместо воды масло (подсолнечное, оливковое)

Также перемешайте все ингредиенты до консистенции густой сметаны.

Далее нанесите смесь на подошвы ног и начните активно растирать этой смесью подошвы ног.

Повторите те же действия для другой ноги.

После пилинга обязательно используйте крем для пяток и стоп.