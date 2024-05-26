Это целебное растение прекрасно растёт в любой почве: польза от него огромна

Любисток — растение, простое в выращивании. Он неприхотлив, растёт на всех почвах, особенно хорошо на солнце, и не боится морозов. Размножается семенами и делением корней, причем второй способ проще.
Если сеять семена, лучше делать это под зиму или ранней весной. Сеять нужно на глубину 3 см, прореживая растения до расстояния 60-70 см. Прореженные растения можно использовать как зелень. Любисток любит подкормку перегноем и полив. В первый год он образует корневище и листовую розетку, на второй — цветёт и даёт семена.
При размножении делением нужно выкопать куст, очистить от почвы, выбрать часть корня с почками, и сразу посадить в удобренную яму, обязательно полив. Сроки посадки — весна или осень.
Взрослое растение неприхотливо, уход минимален. Молодые растения требуют рыхления, прополки и подкормки весной и летом.
Любисток имеет множество лечебных свойств: он тонизирует, укрепляет, действует как желчегонное и мочегонное средство.
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