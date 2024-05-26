Малахов публично просит прощения у Гузеевой

Конфликт между Андреем Малаховым и Ларисой Гузеевой начался после смерти Валерия Гаркалина, когда Гузеева ошибочно заявила, что артист умер из-за отсутствия прививки от коронавируса.
Малахов использовал её слова в своей программе без подтверждения, что вызвало недовольство Гузеевой. Долгое время между ними были напряженные отношения, но недавно Малахов публично извинился перед Гузеевой, поздравив её с днем рождения и попросив прощения за свои действия.
Ранее сообщалось, что экс-губернатор Челябинска Михаил Юревич подал иск к создателям шоу Малахова.
Зола - это одно из самых простых и дешевых удобрений, которое можно использовать для удобрения растений в саду. Однако не все растения любят золу, и ее неправильное применение может привести к негативным последствиям. В этой статье мы рассмотрим пять наиболее распространённых ошибок, которые совершают садоводы, используя золу как удобрение.