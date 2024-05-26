Малахов публично просит прощения у Гузеевой

Андрей Малахов и Лариса Гузеева помирились после долгого конфликта

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Конфликт между Андреем Малаховым и Ларисой Гузеевой начался после смерти Валерия Гаркалина, когда Гузеева ошибочно заявила, что артист умер из-за отсутствия прививки от коронавируса.

Фото: инстаграм аккаунт Ларисы Гузеевой

Малахов использовал её слова в своей программе без подтверждения, что вызвало недовольство Гузеевой. Долгое время между ними были напряженные отношения, но недавно Малахов публично извинился перед Гузеевой, поздравив её с днем рождения и попросив прощения за свои действия.

Ранее сообщалось, что экс-губернатор Челябинска Михаил Юревич подал иск к создателям шоу Малахова.