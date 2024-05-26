Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Утренняя тренировка: начало дня с энергией и бодростью
"Достать ножи 3": Netflix объявил полное название и дату выхода фильма
Ингушетия готовится к строительству модульных отелей у средневековых башен
Избавляемся от стресса: пилинг для ног и как его сделать в домашних условиях
Почему автосервисы предпочитают оставлять старые детали после ремонта
Названы полезные для дачного огорода животные
Смузи "Карибская мечта": напиток для снятия стресса
Советы для уменьшения частоты мытья волос
Почему стоит посадить любисток?
Малахов публично просит прощения у Гузеевой

Андрей Малахов и Лариса Гузеева помирились после долгого конфликта

0:41
Шоу-бизнес

Конфликт между Андреем Малаховым и Ларисой Гузеевой начался после смерти Валерия Гаркалина, когда Гузеева ошибочно заявила, что артист умер из-за отсутствия прививки от коронавируса.

Андрей Малахов и Лариса Гузеева помирились после долгого конфликта
Фото: инстаграм аккаунт Ларисы Гузеевой

Малахов использовал её слова в своей программе без подтверждения, что вызвало недовольство Гузеевой. Долгое время между ними были напряженные отношения, но недавно Малахов публично извинился перед Гузеевой, поздравив её с днем рождения и попросив прощения за свои действия.

Ранее сообщалось, что экс-губернатор Челябинска Михаил Юревич подал иск к создателям шоу Малахова.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Какие растения нельзя подкармливать золой на дачном участке

Зола - это одно из самых простых и дешевых удобрений, которое можно использовать для удобрения растений в саду. Однако не все растения любят золу, и ее неправильное применение может привести к негативным последствиям. В этой статье мы рассмотрим пять наиболее распространённых ошибок, которые совершают садоводы, используя золу как удобрение.

Эти ошибки с золой допускают даже опытные огородники
Эффективные способы против муравьёв
Прогоняем муравьёв с дачного участка навсегда
Пчелиный апокалипсис: ученые нашли истинных виновников вымирания медоносных пчел
Стоит ли убирать корм, который не доела кошка: советы ветеринаров
Массированный ночной удар по Украине дронами и ракетами, наступление ВС РФ Дмитрий Плотников Сербы получили ярлык "геноцидной нации". Не надо было Вучичу жать руку Биллу Клинтону Любовь Степушова Нетаньяху вляпался в "высшую лигу" современной политики, и теперь у Израиля проблемы Юрий Бочаров
В мае-июне вношу эту подкормку для перца: овощи вырастают крупными — всегда отличный урожай
Секатор станет острым, как новый инструмент: вот как нужно его наточить — простые шаги
Отар Кушанашвили гневно отреагировал на выпад Азамата Мусагалиева в свой адрес: "Подлость"
Отар Кушанашвили гневно отреагировал на выпад Азамата Мусагалиева в свой адрес: "Подлость"
Последние материалы
Почему стоит посадить любисток?
Андрей Малахов и Лариса Гузеева помирились после долгого конфликта
Возраст собаки не равен 7 годам человеческой жизни — сколько на самом деле
Как устроена политика Израиля? Объясняет израильский политолог
"Росгосстрах" застраховал премиальный автомобиль в Чувашии
Массированный ночной удар по Украине дронами и ракетами, наступление ВС РФ
"Аэрофлот" и РЖД подписали договор по внедрению космических систем в транспорт
Эта тренировка поможет вам сбросить лишний вес
Женщина из Москвы обнаружила удава в своем унитазе
Сколько раз в неделю стоит менять постельное белье?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников