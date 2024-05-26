Вам непременно понравится смузи-антистресс "Карибская мечта" из ананаса, апельсинового сока и кокосового молока

Смузи "Карибская мечта": напиток для снятия стресса

0:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Если перед важным мероприятием вы слишком нервничаете, то советуем вам приготовить смузи "Карибская мечта", в котором много магния и пробиотиков, способствующих расслаблению.

Фото: flickr.com by Sonia Belviso is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Пищевая ценность

156 кал

29 г углеводов

2 г клетчатки

21 г сахара (1,5 г добавленного сахара)

3 г жиров (2 г насыщенных жиров)

Ингредиенты

1/2 стакана кусочков ананаса

1/4 стакана греческого йогурта

1/4 стакана охлаждённого кокосового молока

1/4 стакана апельсинового сока

1/4 большого банана

Лёд

Приготовление

Смешайте все ингредиенты в блендере. Выпейте напиток за два часа до важного мероприятия.