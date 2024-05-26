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Вам непременно понравится смузи-антистресс "Карибская мечта" из ананаса, апельсинового сока и кокосового молока

Смузи "Карибская мечта": напиток для снятия стресса

0:50
Еда

Если перед важным мероприятием вы слишком нервничаете, то советуем вам приготовить смузи "Карибская мечта", в котором много магния и пробиотиков, способствующих расслаблению. 

Смузи "Карибская мечта": напиток для снятия стресса
Фото: flickr.com by Sonia Belviso is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Пищевая ценность

  • 156 кал
  • 29 г углеводов
  • 2 г клетчатки
  • 21 г сахара (1,5 г добавленного сахара)
  • 3 г жиров (2 г насыщенных жиров)

Ингредиенты

  • 1/2 стакана кусочков ананаса
  • 1/4 стакана греческого йогурта
  • 1/4 стакана охлаждённого кокосового молока
  • 1/4 стакана апельсинового сока
  • 1/4 большого банана
  • Лёд

Приготовление

Смешайте все ингредиенты в блендере. Выпейте напиток за два часа до важного мероприятия.

Смузи-антистресс: мой напиток для энергии и бодрости
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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