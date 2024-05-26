Вам непременно понравится смузи-антистресс "Карибская мечта" из ананаса, апельсинового сока и кокосового молока

Если перед важным мероприятием вы слишком нервничаете, то советуем вам приготовить смузи "Карибская мечта", в котором много магния и пробиотиков, способствующих расслаблению.
Смешайте все ингредиенты в блендере. Выпейте напиток за два часа до важного мероприятия.
Зола - это одно из самых простых и дешевых удобрений, которое можно использовать для удобрения растений в саду. Однако не все растения любят золу, и ее неправильное применение может привести к негативным последствиям. В этой статье мы рассмотрим пять наиболее распространённых ошибок, которые совершают садоводы, используя золу как удобрение.