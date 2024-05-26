Убираем лишний килограммы с помощью одного упражнения

Поднимание по лестнице является отличной физической нагрузкой для всего тела.
Это помогает укрепить мышцы ног, ягодиц, живота и рук.
Подъем по лестнице также способствует улучшению сердечно-сосудистой системы, увеличивает выносливость и улучшает общую физическую форму.
Благодаря подниманию по лестнице увеличивается расход калорий, что способствует снижению веса и улучшению общего здоровья.
Среднестатистический человек сжигает как минимум 1 калорию на каждые 10 шагов вверх и 1 калорию на каждые 20 шагов вниз.
Перед выполнение данного упражнения необходимо проконсультироваться с врачом, имеются противопоказания.
Также это отличное упражнение для тех, кто занимается спортом, поскольку развивает силу и выносливость.
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