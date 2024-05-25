Секреты меньшего мытья волос: лайфхаки для поддержания свежести без частого мытья

Советы для уменьшения частоты мытья волос

1:38 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Одно из основных беспокойств многих женщин — частое мытье волос. Большинство начинает свои дни не с ароматной чашки кофе, а с мытья головы, так как далеко не каждая прическа хорошо выглядит на второй или третий день после мытья. Можно ли уменьшить частоту мытья? Да, если знать несколько лайфхаков, которыми мы готовы поделиться.

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Не торопитесь. Кожу головы можно "тренировать". Многие стилисты рекомендуют постепенно увеличивать интервал между мытьем, начиная, например, с двух дней и увеличивая постепенно. Кожа постепенно привыкает к новому ритму, но понадобится терпение и умение меньше касаться волос и кожи головы в течение дня, чтобы не загрязнять их.

Пилинг. Хороший способ очистить кожу головы — сделать пилинг. Не только лицо нуждается в глубоком очищении. Но не стоит переусердствовать, так как можно получить обратный эффект. Пилинг можно применять на сухую кожу головы перед обычным мытьем. Энзимная пудра отлично справляется с этой задачей, удаляя ороговевшие частички и делая кожу головы чистой на несколько дней.

Меньше стайлинга. Если вы не можете обойтись без стайлинговых средств, вам придется мыть голову каждый день. Чем чаще вы используете гели и пены для укладки, тем сложнее коже головы очищаться. Для любителей стайлинга существуют шампуни глубокой очистки, но их тоже не стоит злоупотреблять, чтобы не перегрузить волосы.