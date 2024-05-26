Жительница Москвы нашла удава в унитазе: необычный инцидент

Московская жительница обнаружила в своём унитазе крупного удава, о чём сообщил Telegram-канал Baza.
Инцидент произошёл в многоэтажном доме на улице Елисейской. Хозяйка одной из квартир заметила питона, принадлежащего соседям, когда тот вылезал из унитаза. Как оказалось, рептилия сбежала из соседней квартиры во время уборки террариума её владельцами.
Зола - это одно из самых простых и дешевых удобрений, которое можно использовать для удобрения растений в саду. Однако не все растения любят золу, и ее неправильное применение может привести к негативным последствиям. В этой статье мы рассмотрим пять наиболее распространённых ошибок, которые совершают садоводы, используя золу как удобрение.