Сколько лет собаке по человеческим меркам и когда наступает собачья старость

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Возраст собаки не равен 7 годам человеческой жизни — сколько на самом деле

1:21
Зоосфера » Собаки

Существует распространенное убеждение среди людей, что один год жизни собаки эквивалентен семи годам человеческой жизни. Однако точность этого утверждения вызывает сомнения и требует научной проверки. Ученые активно исследуют этот вопрос, осознавая необходимость индивидуального подхода к оценке возраста собаки.

Возраст собаки не равен 7 годам человеческой жизни — сколько на самом деле
Фото: flickr.com by spaceodissey is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ключевым моментом является начало половой зрелости у собак. Этот процесс происходит в период с 6 до 8 месяцев и продолжается до 14 месяцев. Собаки быстро проходят через этапы развития: за первый год они переходят от щенка к подростку, в то время как у людей этот процесс происходит более постепенно.

Условно говоря, первый год жизни собаки можно сравнить с примерно 15 человеческими годами. Второй год собаки приблизительно соответствует 9 годам человеческой жизни, а каждый последующий год — примерно 4-5 человеческим годам.

Важно отметить, что продолжительность жизни и возраст собаки зависят от множества факторов, таких как порода, пол, генетика, условия содержания, питание, активность и уход. Не существует универсальной формулы или расчета, который бы точно определил возраст собаки.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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