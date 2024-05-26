Стало известно, почему вам не возвращают старые детали после ТО

В последние годы возврат старых деталей автовладельцу после ремонта стал редкостью из-за резкого роста цен на автозапчасти и их дефицита. Директор крупного дилерского центра объяснил, что механики из гаражных автосервисов предпочитают оставлять снятые детали, чтобы восстанавливать и повторно использовать их.
Это привело к увеличению количества объявлений о продаже бывших в употреблении запчастей. Недобросовестные автосервисы могут заменять новые детали на подержанные, оставляя новые себе. Поэтому владельцам рекомендуется присутствовать в ремзоне и требовать возврата старых деталей после ремонта.
Зола - это одно из самых простых и дешевых удобрений, которое можно использовать для удобрения растений в саду. Однако не все растения любят золу, и ее неправильное применение может привести к негативным последствиям. В этой статье мы рассмотрим пять наиболее распространённых ошибок, которые совершают садоводы, используя золу как удобрение.