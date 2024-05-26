Стало известно, почему вам не возвращают старые детали после ТО

Почему автосервисы предпочитают оставлять старые детали после ремонта

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В последние годы возврат старых деталей автовладельцу после ремонта стал редкостью из-за резкого роста цен на автозапчасти и их дефицита. Директор крупного дилерского центра объяснил, что механики из гаражных автосервисов предпочитают оставлять снятые детали, чтобы восстанавливать и повторно использовать их.

Фото: commons.wikimedia.org by Норберт Эпли is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported.

Это привело к увеличению количества объявлений о продаже бывших в употреблении запчастей. Недобросовестные автосервисы могут заменять новые детали на подержанные, оставляя новые себе. Поэтому владельцам рекомендуется присутствовать в ремзоне и требовать возврата старых деталей после ремонта.