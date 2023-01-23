"Кинопоиск" обнародовал новые фото со съёмок сериала "Король и Шут"

На сайте онлайн-кинотеатра "Кинопоиск" появились новые фото со съёмок сериала "Король и Шут".

Съёмки проекта закончились в ноябре 2022 года. Известно, что он будет состоять из восьми серий. В основу сюжета лягут реальные события, однако параллельно зрители смогут погрузиться в сказочную атмосферу песен одной из самых известных российских панк-групп.

Режиссёр "Короля и Шута" Рустам Мосафир подчеркнул, что во время работы над проектом делал большой акцент на текстах.

Роль солиста коллектива Михаила Горшенёва в сериале исполнит актёр Константин Плотников. Фанаты уже успели отметить внешнее сходство артиста с фронтменом группы, ушедшим из жизни в 2013 году.

Дата премьеры многосерийного проекта пока держится в секрете.