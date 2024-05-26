"Ящериц не трогать!": какие животные помогут в борьбе с вредителями

Не все животные, обитающие на дачном участке, являются вредителями. Какие зверьки полезны для огорода, "Пятому каналу" рассказал председатель Общероссийской организации "Садоводы России" Андрей Туманов.
В борьбе с вредителями помогут ящерицы, которые питаются мухами, слизнями, саранчой и медведками. Они незаметны на участке, так как скрываются от людей и охотятся в зарослях. Другой полезный помощник в саду — скворец, который кормит своих птенцов животной пищей. Воробьи тоже приносят пользу: они едят зерна и избавляют огород от семян сорняков, а также являются единственными птицами, которые питаются личинками яблонного цветоеда, недоступными для других птиц в бутонах яблони.
Вблизи дачи часто селятся мухоловки, ласточки, синицы, горихвостки и трясогузки — все они полезны в борьбе с вредителями. Ранней весной грачи находят в земле майских жуков, проволочников и полевок. Чтобы защитить посадки от птиц, можно использовать защитную сетку или агроволокно, либо устанавливать пугала. После сбора урожая специалист советует вновь привлекать птиц на участок и подкармливать их.
Ежи на дачном участке тоже полезны: они поедают многих вредителей, а также охотятся на мышей и змей. Ежи прячутся в высокой траве и кустах, подальше от людей. Кормить их молоком нельзя — ежи его плохо усваивают, а на иголках могут быть паразиты и клещи. Лягушки защитят сад от слизней, мотыльков и гусениц, если поблизости есть водоем и заросли травы. В паучью паутину попадают ногохвостки, моль, листовертка и тля, а землеройки питаются личинками, слизнями, мокрицами и гусеницами.
Полезную службу в саду сослужит крот, который охотится на червяков и гусениц и эффективно уничтожает личинки майского жука, подъедающие корни растений. Хотя крот может досаждать садоводам своими рытвинами, он остаётся важным хищником.
Зола - это одно из самых простых и дешевых удобрений, которое можно использовать для удобрения растений в саду. Однако не все растения любят золу, и ее неправильное применение может привести к негативным последствиям. В этой статье мы рассмотрим пять наиболее распространённых ошибок, которые совершают садоводы, используя золу как удобрение.