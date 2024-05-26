"Ящериц не трогать!": какие животные помогут в борьбе с вредителями

Названы полезные для дачного огорода животные

2:16 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Не все животные, обитающие на дачном участке, являются вредителями. Какие зверьки полезны для огорода, "Пятому каналу" рассказал председатель Общероссийской организации "Садоводы России" Андрей Туманов.

Фото: commons.wikimedia.org by Michael David Hill is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В борьбе с вредителями помогут ящерицы, которые питаются мухами, слизнями, саранчой и медведками. Они незаметны на участке, так как скрываются от людей и охотятся в зарослях. Другой полезный помощник в саду — скворец, который кормит своих птенцов животной пищей. Воробьи тоже приносят пользу: они едят зерна и избавляют огород от семян сорняков, а также являются единственными птицами, которые питаются личинками яблонного цветоеда, недоступными для других птиц в бутонах яблони.

Вблизи дачи часто селятся мухоловки, ласточки, синицы, горихвостки и трясогузки — все они полезны в борьбе с вредителями. Ранней весной грачи находят в земле майских жуков, проволочников и полевок. Чтобы защитить посадки от птиц, можно использовать защитную сетку или агроволокно, либо устанавливать пугала. После сбора урожая специалист советует вновь привлекать птиц на участок и подкармливать их.

Ежи на дачном участке тоже полезны: они поедают многих вредителей, а также охотятся на мышей и змей. Ежи прячутся в высокой траве и кустах, подальше от людей. Кормить их молоком нельзя — ежи его плохо усваивают, а на иголках могут быть паразиты и клещи. Лягушки защитят сад от слизней, мотыльков и гусениц, если поблизости есть водоем и заросли травы. В паучью паутину попадают ногохвостки, моль, листовертка и тля, а землеройки питаются личинками, слизнями, мокрицами и гусеницами.

Полезную службу в саду сослужит крот, который охотится на червяков и гусениц и эффективно уничтожает личинки майского жука, подъедающие корни растений. Хотя крот может досаждать садоводам своими рытвинами, он остаётся важным хищником.