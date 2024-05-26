"Росгосстрах" застраховал премиальный автомобиль в Чувашии

1:30 Your browser does not support the audio element. Страхование

Филиал "Росгосстраха" в Чувашии застраховал автомобиль Porsche 911 Turbo S по каско на сумму более 25 миллионов рублей.

Фото: openverse by Alexandre Prevot is licensed under CC BY-SA 2.0

Автомобиль застрахован по полному пакету рисков: угон, ущерб в результате аварии, пожара, удара молнии, стихийных бедствий, противоправных действий третьих лиц и так далее.

Директор филиала "Росгосстраха" в Чувашской Республике Алексей Пирожков отметил, что Porsche 911 — это надёжный спорткар, но даже он может попасть в серьёзное ДТП или быть повреждён. "После таких событий любому автомобилю, а тем более автомобилю премиум-класса потребуется качественный ремонт, чтобы машина не потеряла своих достоинств ни во внешнем облике, ни в своих ходовых характеристиках, — говорит Алексей Пирожков. — С учётом класса автомобиля, такой ремонт обойдётся недёшево. Страхование — это надёжный способ для автовладельца защитить свои финансовые риски".

Алексей Пирожков также отметил, что в "Росгосстрахе" программы каско разработаны с учётом предпочтений разных категорий автовладельцев. Каждый может подобрать наиболее подходящий вариант в соответствии со своим опытом и манерой вождения. Кроме того, компания заключила договоры с официальными дилерами и СТОА в Чувашии, которые дорожат своей репутацией на рынке и подходят к ремонту каждого автомобиля с должным вниманием.