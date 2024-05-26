Спутниковый интернет внедряд в авиационный и железнодорожный транспорт

"Аэрофлот" и РЖД подписали договор по внедрению космических систем в транспорт

2:08 Your browser does not support the audio element. Наука

В рамках события ЦИПР-2024 авиакомпания "Аэрофлот" и РЖД заключили договор с отечественной космической организацией "Бюро 1440" о сотрудничестве в области внедрения передовых космических систем и технологий в железнодорожном и авиационном транспорте.

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Проще говоря, это касается широкополосного космического интернета, который в будущем станет доступным для пассажиров самолетов "Аэрофлот" и поездов РЖД, а также поможет транспортным компаниям усовершенствовать управление движением транспорта.

Прогнозируется, что скорость передачи данных достигнет 1 Гбит/с, а задержки не превысят 70 мс, что даст возможность использовать спутниковую связь как для пассажирского сектора, так и для систем дистанционного управления движением.

В компании РЖД заявили о том, что они первыми в России интегрируют спутниковые технологии в управленческие информационные системы своих поездов, что обеспечит пассажиров быстрым интернетом, улучшит управление грузоперевозками и поможет с автономными составами. Специалисты РЖД намерены приступить к тестированию уже в 2025 году.

В "Аэрофлоте" пока не назвали конкретные сроки, но отметили, что благодаря передовым космическим системам передачи данных пассажиры авиалиний получат быстрый и качественный доступ к сети, что приведет к увеличению безопасности полетов благодаря более эффективному и точному отслеживанию.

Напомним, что специалисты из "Бюро 1440" уже длительное время работают над сервисом широкополосной передачи данных, тестируя собственную низкоорбитальную группировку спутников. Летом 2023 года была успешно проведена миссия "Рассвет-1", демонстрирующая впечатляющие результаты, и в настоящее время компания приступила к программе "Рассвет-2" с использованием стандарта 5G NTN (не наземные сети).