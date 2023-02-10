51-летняя Лера Кудрявцева о съёмках: иногда я просто мегера

Телеведущей Лере Кудрявцевой бывает довольно трудно сохранять хладнокровие, когда на съёмках возникают проблемы. Об этом она сама искренне рассказала в интернете.

В частности, 51-летняя Кудрявцева выложила в сеть ролик, где видно, как она возмущается возникшей в ходе съёмок передачи "Звезды сошлись" ситуации. Лера явно общается на повышенных тонах с какими-то коллегами и использует при этом нецензурную лексику. Чуть позже телезвезда призналась, что к такому жаргону она вынуждена прибегать частенько.

"Не знаю, сложно со мной работать или нет, — заявила Лера Кудрявцева. — Но иногда я просто мегера. Нет, не иногда. Общий фон нервный".

Как стало известно, конфликт на съёмах у Кудрявцевой возник с редактором при выборе тем для нового выпуска. Причем, вначале она даже не поняла, что её резкие слова попали на видео. А когда заметила, что камера работает, просто улыбнулась и пошла по своим делам.

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