Супруг Инны Чуриковой рассказал, как справляется со смертью жены: "Полностью ушёл в работу"

Российский режиссёр Глеб Панфилов тяжело переживает потерю своей супруги Инны Чуриковой.

После смерти Инны Чуриковой режиссёр отказывался общаться с журналистами. Однако недавно он всё же решил прервать молчание, рассказав "ТВ Центр" о том, как справляется с утратой.

По словам супруга артистки, он полностью ушёл в работу, поэтому свободного времени из-за загруженного графика у него нет.

Напомним, советская и российская актриса Инна Чурикова умерла 14 января 2023 года из-за остановки сердца.

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