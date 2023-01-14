Галкин* и Пугачёва высказались о смерти Чуриковой: Невероятная, талантливая, неповторимая

Максим Галкин* и Алла Пугачёва почтили память умершей актрисы Инны Чуриковой.

Галкин от своего лица и от лица Примадонны опубликовал в своём микроблоге пост, в котором выражает соболезнования родным и близким умершей народной артистки СССР Инны Чуриковой.

Шоумен назвал актрису невероятной, талантливой и неповторимой.

"Ей были подвластны все жанры. Ей покорялась сцена, её любила кинокамера. Потрясающее обаяние", — выразил слова восхищения Галкин.

Он вспомнил, что в картине "Благословите женщину" Станислава Говорухина в первый съёмочный день провёл с Чуриковой. В восторге телеведущий и от выпуска программы "Сегодня Вечером", в которой гостьей была Инна Михайловна.

Ранее смерть Чуриковой прокомментировала Маргарита Симоньян.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.



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