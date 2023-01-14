Симоньян высказалась о смерти Инны Чуриковой: "Прости меня, Васенька, дуру грешную!"

Маргарита Симоньян эмоционально отреагировала на смерть народной артистки СССР Инны Чуриковой.

Главный редактор RT назвала Чурикову неземной великой русской артисткой.

"Прости меня, Васенька, дуру грешную!" — написала Симоньян фразу героини Чуриковой из фильма "Ширли-Мырли".

Актриса умерла в возрасте 79 лет. Звезда театра и кино сыграла в более чем 40 фильмах. Зритель помнит её по ролям в сказке "Морозко" и сериале "Идиот".

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