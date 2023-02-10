Лариса Гузеева сделала заявление на фоне новостей о новом гражданстве: "Прилетела в любимую Москву"

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева вышла на связь в соцсети после новостей о том, что она была замечена в миграционном центре Израиля.

Напомним, несколько дней назад в СМИ стали появляться сообщения о том, что Лариса Гузеева была замечена в миграционном центре Израиля, где она якобы могла оформлять гражданство.

До этого знаменитость вместе со своим мужем отправилась в Тель-Авив на недельный отдых. Некоторые пользователи Сети стали подозревать, что артистка решила покинуть Россию, однако она опровергла эти слухи, заявив, что никуда переезжать насовсем не собирается.

Сегодня ночью Гузеева выложила видео из московского аэропорта в своей соцсети.

"Всем здравствуйте! Прилетела вот я в любимую свою Москву. Да! Так что всем спокойной ночи", — сообщила актриса.

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