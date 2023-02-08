Ларису Гузееву заметили в миграционном центре Израиля

Один из посетителей миграционного центра в Израиле заметил там известную актрису и телеведущую Ларису Гузееву.

Как сообщает Telegram-канал "Yobajur", один из очевидцев увидел знаменитость во время посещения миграционного центра в Израиле, куда приходят оформлять гражданство. Мужчина заметил актрису, но не стал её снимать на телефон, поскольку не хотел нарушать правила поведения в государственном учреждении.

Напомним, ранее Лариса Гузеева вместе со своим мужем улетела отдыхать на неделю в Тель-Авив, о чём поделилась в своих соцсетях. На этом фоне в СМИ стали распространяться слухи о том, что артистка уехала из России навсегда. Эту информацию телеведущая опровергла, заявив, что никуда не собирается переезжать насовсем.

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