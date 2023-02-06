Лариса Гузеева опровергла информацию о том, что она навсегда уехала в Израиль

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева жестко ответила журналистам, которые назвали её предательницей из-за новости об эмиграции в Израиль.

Напомним, ранее Лариса Гузеева в своей социальной сети сообщила о том, что вместе с мужем прилетела в Тель-Авив. Пара собралась там провести свой отпуск. Также артистка отметила, что здесь они пробудут неделю.

После этого в СМИ начала распространяться информация, что Гузеева покинула Россию навсегда. Чтобы развеять все слухи знаменитость решила обратиться к журналистам в своей соцсети, где жёстко осудила работу некоторых журналистов.

"Никуда я не уехала насовсем и не собираюсь. Боже мой, какие же д****ы, которые собирают сплетни", — заявила Лариса Гузеева.

Также артистка добавила, что она никуда не собирается уезжать насовсем.

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