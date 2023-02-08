Регина Тодоренко прокомментировала состояние Романа Костомарова: "Вернулся с того света с потерями"

Два года назад Регина Тодоренко принимала участие в шоу "Ледниковый период" вместе с Романом Костомаровым. Сейчас, когда спортсмен уже месяц находится в реанимации и перенёс операцию по ампутации стоп, телеведущая не осталась в стороне. Звезда поделилась с поклонниками, что чувствует в данный момент.

"Надо ли напомнить в моем аккаунте, что в мире происходит? Что мои дети заболели, у брата сегодня сложнейшая операция, что мой хороший друг, олимпийский чемпион, вернулся с того света, но с большими потерями. Что каждый день мы кого-то теряем?" — написала Тодоренко в своих соцсетях.

Регина призналась, что старается не зацикливаться на негативе, который происходит вокруг. Если в её жизни случаются проблемы, она фокусируется на их решении.

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